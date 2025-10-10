과천시, 여가부 ‘아이돌봄서비스 제공기관 평가’ 4년 연속 ‘우수기관’

이미지 확대 2025년 6월 어린이 식습관 개선을 위해 열린 무지개 캠프에서 신계용 과천시장(오른쪽)이 아이들과 함께 하고 있다. (과천시 제공)

경기 과천시는 아이돌봄서비스 위탁 운영 기관인 과천시가족센터가 여성가족부 ‘아이돌봄서비스 제공기관 평가’에서 4년 연속 우수기관에 선정됐다고 10일 밝혔다.여가부는 전국 225개 아이돌봄서비스 제공기관을 대상으로 서비스 운영 전반을 점검해 총점 상위 30%를 우수기관으로 지정했다. 과천시는 도시형 평가 군에서 서비스 성과, 아이돌보미 확보, 기관 운영, 안전관리 등 전 항목에서 우수 평가를 받았다.과천시는 2022년부터 올해까지 매년 우수기관에 선정됐다. 지난해에는 경기도 31개 시·군 중 유일하게 여성가족부 장관상을 받아 3년 연속 수상했다.과천시는 아이돌보미의 근무 만족도를 높이기 위해 교통비와 장기근속 수당을 지원하고, 역량 강화 교육과 교류 프로그램을 운영하는 등 서비스 품질 향상을 위한 다양한 지원을 이어가고 있다.과천시는 또 중위소득 100% 이하 가정과 다자녀 가정을 대상으로 본인부담금 지원사업을 추진하고 있으며, 내년부터는 ‘아픈아이돌봄서비스’를 도입해 질병 감염 아동 돌봄 시 부담을 덜어주는 방안을 검토하고 있다.신계용 과천시장은 “아이돌봄서비스가 안정적으로 운영될 수 있도록 현장에서 헌신해 주신 관계자분들께 감사드린다”라며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 도시, 과천을 만들기 위해 세심한 돌봄정책을 이어가겠다”라고 말했다.안승순 기자