창원 돝섬서 가을 낭만 즐기는 소풍 행사 열린다

이창언 기자
이창언 기자
수정 2025-10-10 15:52
입력 2025-10-10 15:52

10월 18일~19일 개최

이미지 확대
경남 창원시 돝섬 가을 피크닉 행사 안내문. 2025.10.10. 창원시 제공
경남 창원시 돝섬 가을 피크닉 행사 안내문. 2025.10.10. 창원시 제공


‘황금 돼지섬’으로 불리는 경남 창원시 돝섬에서 가을 행사가 열린다.

창원시는 한국관광공사와 함께 10월 18일~19일 ‘돝섬 가을 피크닉 행사’를 연다고 10일 밝혔다.

오전 11부터 오후 5시까지 열리는 행사에서 방문객들은 돝섬 잔디광장에 마련된 팝업 포토존, 피크닉 세트 대여, 폴라로이드 촬영 이벤트 등 다양한 체험 행사를 즐길 수 있다.

나침반을 이용해 곳곳에 숨어있는 QR코드를 찾아 돝섬을 누비며 미션 완주시간을 기록하는 교육형 콘텐츠에도 참여할 수 있다.

정양숙 창원시 문화관광체육국장은 “돝섬은 가족, 연인, 친구와 함께 특별한 추억을 만들 수 있는 창원의 대표 관광명소”라며 “행사는 가을의 정취 속에서 피크닉과 체험을 함께 즐길 좋은 기회인 만큼 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

돝섬은 시원한 바닷바람과 함께 해안변 둘레길(1.5㎞, 40분 소요)을 산책하기 좋은 섬이다.

돝섬으로 가는 배편은 30분마다 운영된다.
창원시민, 생일인 관광객, 돝섬 내 촬영 사진을 SNS에 올린 뒤 재방문한 관광객은 오는 12월까지 25% 할인된 9000원(신분증 지참 필수)에 배를 탈 수 있다.

창원 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
