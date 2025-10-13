은평구, 오는 26일까지 ‘착한 가격업소 이용 인증 이벤트’

이미지 확대 서울 은평구의 착한 가격업소 이용 인증 이벤트 관련 포스터. 은평구 제공

서울 은평구는 지역 경제 활성화와 물가 안정 분위기를 조성하고자 오는 26일까지 ‘착한 가격업소 이용 인증 이벤트’를 연다고 13일 밝혔다.착한 가격업소 이벤트는 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 네이버 폼으로 가게 이용 영수증을 제출하고, 구청 공식 블로그를 이웃 추가한 후 해당 이벤트 게시글에 인증 댓글을 달면 된다. 다만 이벤트 기간 내 영수증만 인정된다.구는 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 100명에게 서울사랑상품권 1만원을 증정한다. 자세한 내용은 구청 누리집과 공식 블로그에서 확인할 수 있다.구는 이번 이벤트가 주민들의 자발적인 소비 실천을 이끌어 지역 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대했다.김미경 은평구청장은 “착한 가격업소는 물가 안정을 위해 합리적인 가격과 양질의 서비스를 제공하는 곳”이라며 “여러분의 착한 소비가 지역 경제를 살리는 큰 힘이 된다”고 말했다.임태환 기자