은평구 시설관리공단 직원의 재빠른 대응…대형 화재 막았다

이미지 확대 지난 10일 봉산터널 인근에서 발생한 차량 화재 당시 사진. 은평구 제공

서울 은평구는 최근 봉산터널 인근에서 구 시설관리공단 직원이 차량 화재를 발견하고 신속하게 대응해 화재 확산을 막았다고 14일 밝혔다.구에 따르면 지난 10일 오후 2시 50분쯤 시설관리공단 직원은 봉산터널 공동주차장 진입로 도로를 점검하던 중 주차된 차량에서 불길이 치솟는 것을 발견했다. 그는 즉시 차량 내 비치된 소화기와 물을 활용해 화재를 진압했다. 이후 출동한 경찰과 소방관에게 현장 상황을 설명했다. 신속한 대응으로 화재 관련 인명 피해는 없었다.그동안 정희석 구 시설관리공단 이사장은 재난과 안전의 중요성을 강조하며 위기 상황에서도 신속하고 책임감 있게 대응할 것을 직원들에게 당부해 왔다. 구 역시 구민을 대상으로 다양한 안전 교육을 진행하면서 안전 도시 은평을 만드는 데 총력을 기울이고 있다.구 시설관리공단 관계자는 “현장 직원의 신속하고 침착한 초기 대응 덕분에 큰 피해를 막을 수 있었다”며 “주차장 관리에 그치지 않고, 앞으로도 구민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 주차 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.임태환 기자