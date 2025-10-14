제37회 의왕 시민의 날 기념식·한마음 명랑운동회, 18일 개최

이미지 확대 2024 의왕 시민의 날 기념 한마음 명랑운동회 자료 사진(의왕시 제공)

경기 의왕시(시장 김성제)는 오는 18일 부곡체육공원에서 ‘제37회 의왕시 시민의 날 기념식 및 한마음 명랑운동회’를 개최한다고 14일 밝혔다.의왕시 체육회가 주관하는 이날 행사는 시민의 자긍심을 높이고 지역 공동체 의식을 강화하기 위해 마련됐다. 오전 8시 30분 식전 행사를 시작으로 시민의 날 기념식(09:00), 한마음 명랑운동회(10:00), 초청 가수 공연(17:00) 등의 다양한 프로그램이 차례대로 진행될 예정이다.또 행사장 내에는 ▲스포츠 체험 부스 ▲미니 바이킹 ▲풍선아트 ▲먹거리 부스 등의 다양한 체험 프로그램이 펼쳐진다.김성제 시장은 “시민의 날 기념행사가 시민들의 지역 자긍심을 높이고, 세대 간에 소통을 더욱 활발하게 하는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”며, “화합의 장이 될 이번 행사에 시민 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다.안승순 기자