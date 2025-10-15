메뉴
안성-전주-광주광역시 시외버스, 10월 20일 운행 시작···하루 2회 운행

안승순 기자
수정 2025-10-15 14:30
입력 2025-10-15 11:49
고속버스 자료 사진
고속버스 자료 사진


경기 안성시는 오는 20일부터 안성에서 광주광역시까지 오가는 시외버스를 운행한다고 15일 밝혔다.

안성종합버스터미널을 출발해 중앙대학교, 전북 전주터미널을 거쳐 광주종합버스터미널까지 운행한다.

하루 2회 운행하며, 안성종합버스터미널에서 출발하는 시간은 오전 9시 10분, 15시이며, 광주종합버스터미널에서 출발하는 시간은 오전 9시, 15시다.

광주까지의 요금은 안성터미널에서 탑승 때 30,000원, 중앙대에서 탑승 때 28,300원이며, 전주까지의 요금은 안성터미널에서 탑승 때 18,700원, 중앙대에서 탑승 때 17,100원으로 이용할 수 있다.



김보라 안성시장은 “전주, 광주 노선 시외버스 운행에 따라 시민들이 보다 편리하게 전라도 지역을 이동할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 앞으로도 다양한 시외 노선버스들이 운행할 수 있도록 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

안승순 기자
