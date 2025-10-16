“불광천에서 건강 챙기자!”…은평구, 19일 ‘건강나눔 의료봉사 한마당’

이미지 확대 서울 은평구의 ‘건강도시 은평, 건강나눔 의료봉사 한마당’ 행사 포스터. 은평구 제공

서울 은평구는 오는 19일 오전 10시부터 오후 2시까지 불광천에서 ‘건강도시 은평, 건강나눔 의료봉사 한마당’ 행사를 연다고 16일 밝혔다.시 의료기사총연합회와 함께 진행하는 이번 행사는 구민에게 올바른 건강 정보를 제공하자는 취지로 마련됐다. 다양한 건강 증진 체험 활동을 통해 생활 속 운동 실천율을 높이고 건강도시 은평의 브랜드 가치를 제고하는 것을 목표로 한다.행사 당일 불광천 수변무대에선 무료의료봉사 기념식이 열릴 예정이다. 김미경 은평구청장과 의료기사총연합회 관계자들이 참석해 개회식과 축사를 진행한다. 이어 현악합주팀 ‘모아앙상블’의 식전 공연도 펼쳐진다.행사장에는 물리치료사회, 안경사회, 치과기공사회, 치과위생사회, 작업치료사회, 방사선사회, 보건의료정보관리사회 등 7개 직능단체가 참여한 건강 체험 및 홍보 부스도 운영한다. 부스에선 ▲체형검사 ▲시력검진 및 돋보기 증정 ▲인지검사 ▲틀니 세척 ▲ 방사선 안전 올바른 지식 전달 ▲ 보건의료정보 안전하게 지키기 등 다양한 프로그램을 무료로 제공한다.구 보건소 관계자는 “건강 체험과 상담을 통해 자신의 건강 상태를 확인하고 생활 습관 개선의 계기로 삼을 수 있을 것”이라며 “구가 추구하는 ‘활동적 생활, 건강한 먹거리, 친환경 건강도시’의 의미를 현장에서 함께 느껴보길 바란다”고 말했다.임태환 기자