‘안성맞춤 남사당 바우덕이 축제’, 1회용품 없는 친환경 축제 자리매김

경기 안성시의 대표 문화축제인 ‘2025년 안성맞춤 남사당 바우덕이 축제’가 1회용품 없는 친환경축제로 자리매김했다.10월 9일부터 12일까지 4일간 안성맞춤랜드 및 안성천 행사장에서 열린 바우덕이 축제에 60만 3,000여 명의 관람객이 방문한 가운데, 안성시는 2023년부터 추진해 온 ‘1회용품 없는 친환경 축제’ 정책을 올해도 시행했다.안성시는 축제 기간 푸드트럭 및 식음료 판매 부스 전면에 다회용기 사용을 지원하고, 컵·접시·사각 용기·수저 등 지난해보다 185,000개 늘어난 340,000개의 다회용기를 제공했다.또한, 소주컵, 젓가락, 구이용 스테인레스 접시 등 신규 품목도 추가해 입주 음식점과 이용객의 편의성을 높였다.바우덕이 축제 기간 다회용기 사용으로 폐기물 12,851kg과 CO2 10,653kgCO2eq, 미세먼지 410kg을 감축하는 환경 개선 효과를 거뒀다.김보라 안성시장은 “이번 바우덕이 축제를 친환경 축제로 만들기 위해 계획단계부터 1회용품 사용을 줄이고 다회용기 사용을 적극 권고·지원한 결과, 1회용품 쓰레기 없는 깨끗한 축제장이 될 수 있었다”며 “앞으로도 안성시는 지속 가능한 친환경 축제문화를 선도하는 도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 자원순환 정책을 적극 추진하겠다”라고 말했다.안승순 기자