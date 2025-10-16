메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘안성맞춤 남사당 바우덕이 축제’, 1회용품 없는 친환경 축제 자리매김

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-10-16 12:04
입력 2025-10-16 12:04
이미지 확대
안성시 제공
안성시 제공


경기 안성시의 대표 문화축제인 ‘2025년 안성맞춤 남사당 바우덕이 축제’가 1회용품 없는 친환경축제로 자리매김했다.

10월 9일부터 12일까지 4일간 안성맞춤랜드 및 안성천 행사장에서 열린 바우덕이 축제에 60만 3,000여 명의 관람객이 방문한 가운데, 안성시는 2023년부터 추진해 온 ‘1회용품 없는 친환경 축제’ 정책을 올해도 시행했다.

안성시는 축제 기간 푸드트럭 및 식음료 판매 부스 전면에 다회용기 사용을 지원하고, 컵·접시·사각 용기·수저 등 지난해보다 185,000개 늘어난 340,000개의 다회용기를 제공했다.

또한, 소주컵, 젓가락, 구이용 스테인레스 접시 등 신규 품목도 추가해 입주 음식점과 이용객의 편의성을 높였다.

바우덕이 축제 기간 다회용기 사용으로 폐기물 12,851kg과 CO2 10,653kgCO2eq, 미세먼지 410kg을 감축하는 환경 개선 효과를 거뒀다.
thumbnail - 배너

김보라 안성시장은 “이번 바우덕이 축제를 친환경 축제로 만들기 위해 계획단계부터 1회용품 사용을 줄이고 다회용기 사용을 적극 권고·지원한 결과, 1회용품 쓰레기 없는 깨끗한 축제장이 될 수 있었다”며 “앞으로도 안성시는 지속 가능한 친환경 축제문화를 선도하는 도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 자원순환 정책을 적극 추진하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기