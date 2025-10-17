평택시, 삼성 평택캠퍼스 공사 재개 맞춰 시공사와 간담회·협약 체결

이미지 확대 삼성전자 평택캠퍼스 시공사와 간담회 및 협약체결식 후 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.(평택시 제공)

경기 평택시는 17일 삼성전자 평택캠퍼스 대형 시공사와 간담회를 갖고 지역 건설산업 활성화를 위한 협약을 체결했다.삼성전자 평택캠퍼스 주요 시공사와 하도급사 관계자, 대한건설협회 평택시지회 등 지역건설단체 대표, 평택도시공사·평택상공회의소 등 주요 기관 관계자들이 참석한 가운데 열린 간담회는 삼성전자 평택캠퍼스 P4 건설공사 재개를 계기로, 공사 추진 과정에서 지역 건설업체의 참여율을 높이고, 지역경제와의 상생협력 방안을 논의했다.또한, 공사 재개 때 지역 건설업체와 장비업체의 실질적 참여 확대를 통해 지역 일자리 창출과 지역경제 활성화 효과를 극대화하자는 데 뜻을 모았다.이와 함께 평택시와 삼성전자 평택캠퍼스 시공사 간에는 지역 건설산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)이 체결됐다.정장선 평택시장은 “삼성전자 평택캠퍼스 공사 재개는 평택 지역경제의 새로운 도약 기회”라며 “시공사와 상생 모델을 만들어가겠다”라고 말했다.안승순 기자