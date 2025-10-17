현장 면접부터 취업 컨설팅까지…강북구, 23일 ‘일자리박람회’

이미지 확대 서울 강북구의 2025 일자리박람회 포스터. 강북구 제공

서울 강북구는 오는 23일 구청 광장에서 ‘2025 일자리박람회’를 연다고 17일 밝혔다.이날 오후 2시부터 5시까지 열리는 박람회는 구직자에게 실질적인 취업 기회를 제공하고, 기업에는 맞춤형 인재 채용을 지원하기 위해 마련됐다.박람회에는 40여개 기업이 참여한다. 이 중 ㈜로보로보, 타다(편안한 이동), 고메스퀘어 수유점, ㈜코웨이 등 20여개 기업은 현장 면접을 통해 직접 채용을 진행한다. 나머지 기업은 홍보 상담관 운영을 통해 기업 정보와 채용 조건을 안내할 예정이다.또한 구 일자리플러스센터 및 청년일자리센터, 강북여성인력개발센터, 서울특별시 여성능력개발원, 강북50플러스센터, 청년취업사관학교 등 유관기관이 함께 참여해 일자리 정보뿐 아니라 취업 상담 및 컨설팅을 제공한다.이날 행사장에서는 이력서 사진촬영, 면접용 헤어·메이크업, 지문적성검사, 퍼스널컬러 진단, 나만의 향수 만들기 체험 프로그램 등 구직자의 자신감을 높일 수 있는 다양한 부대행사가 진행된다. 이와 함께 채용 면접 지원자를 위한 이력서 작성 지원 서비스도 제공해 실전 취업 준비를 도울 예정이다.특히 같은 날 오후 2시 강북구청 4층 대강당에서 진행될 취업특강에서는 쿠팡플레이 ‘대학전쟁’ 프로그램 진행자로 잘 알려진 황인성 아나운서가 연사로 나서 ‘취업을 사로잡는 말하기 기법’을 주제로 실전 노하우를 전한다.강의에서는 신뢰감 있는 목소리 훈련법, 핵심 문장 구성법 등 면접 현장에서 바로 활용 가능한 표현 전략을 소개할 예정이다.구직자뿐 아니라 취업 정보를 원하는 청년, 경력단절여성, 중장년 등 모든 구민이 참여할 수 있으며, 사전 신청 없이 현장 접수만으로도 참여 가능하다. 자세한 내용은 구청 누리집에서 확인할 수 있다.이순희 강북구청장은 “이번 박람회가 구직자에게는 새로운 기회의 장이 되고, 기업에는 필요한 인재를 만날 수 있는 소통의 창구가 되기를 바란다”라며 “앞으로도 구민의 체감도를 높이는 실질적인 일자리 정책을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.임태환 기자