과천시, ‘공유냉장고’ 오픈···먹을거리 나눔 실천으로 탄소중립 실천

이미지 확대 과천시 공유냉장고(과천시 제공)

과천시지속가능발전협의회(과천지속협)가 지난 20일, 과천종합사회복지관 카페 ‘과수원’ 앞에서 ‘과천 공유냉장고 오픈식’을 열었다.‘과천 공유냉장고’는 ‘나눔으로 채우고, 함께 지키는 지속 가능한 과천’을 목표로 하는 자원순환형 나눔 실천 사업이다. 시민 누구나 식재료나 가공식품을 자유롭게 기부하고 이용할 수 있고, 작은 나눔이 모여 음식물 쓰레기를 줄이고 탄소 배출을 줄이는 생활 속 기후행동 모델로 주목받고 있다.과천지속협을 중심으로 지역 내 기관이 협력해 운영된다.과천종합사회복지관은 공간을 제공하고, 과천도시농업지원센터는 도시농업 프로그램을 통해 시민이 재배한 농산물을 기부한다. 또 냉장고의 위생관리와 식품 정리, 정기 점검은 과천지속협 위원과 시민 자원봉사자가 함께 맡는다.신계용 과천시장은 “과천공유냉장고는 단순한 나눔을 넘어 시민이 주체가 되는 자원순환 실천의 출발점”이라며, “앞으로도 시민과 함께 지속 가능한 도시 문화를 만들어가겠다”라고 말했다.안승순 기자