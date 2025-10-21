“깨씨무늬병 잇따라”…김동일 보령시장, 애로사항 청취

이미지 확대 김동일 보령시장이 벼 농가를 찾아 애로사항을 청취하고 있다. 보령시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 보령시는 김동일 시장이 20일 벼 수확기를 맞아 지역 벼 재배 현장을 방문해 농업인들을 격려하고 애로사항을 청취했다고 밝혔다.올해 잦은 강우와 고온다습 환경으로 깨씨무늬병이 발생이 잇따라 농가의 실질적 어려움을 파악하고 지원 방안 모색을 위해서다.보령시에 따르면 10월 20일 기준 총 9173㏊의 벼 재배 면적 중 3485㏊에 대한 수확을 완료해 수확률은 38% 수준이다.올해 벼 농가에서는 깨씨무늬병으로 어려움을 겪고 있다. 깨씨무늬병은 벼에서 생기는 곰팡이병으로, 잎·줄기·이삭에 병반을 형성해 수량을 감소시킨다.주교면 침수지역을 비롯해 웅천·주포·미산·주산·남포·대천 등 고온 다습 환경으로 지력이 떨어지는 논에서 집중적으로 발생했다.정부는 깨씨무늬병을 농업재해로 인정하고, 피해 농가에 대한 실질적인 지원을 위해 지난 16일부터 31일까지 피해를 조사하고 있다.김동일 시장은 “농업 현장과 긴밀한 소통을 강화하고, 기후 변화 등 예측 불가능한 농업 환경 변화에 대한 대응 역량을 높여 우리 농업의 지속 가능성을 확보하겠다”고 말했다.보령 이종익 기자