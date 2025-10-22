지역의 대화가 세계로…은평구, ‘이프위’(IFWY) 오픈 세션 27일부터 시작

이미지 확대 서울 은평구와 유엔사회개발연구소(UNRISD), 한양대학교 등이 공동 주최하는 국제청년포럼 ‘이프위’(IFWY)의 파이널 콘퍼런스 프로그램인 오픈 세션 관련 포스터. 은평구 제공

서울 은평구는 국제청년포럼 ‘이프위’(IFWY)의 파이널 콘퍼런스 프로그램인 오픈 세션이 오는 27일부터 28일까지 한양대학교에서 열린다고 22일 밝혔다.오픈 세션은 전 세계 청년과 세계의 리더가 ‘변화를 위한 연결’을 주제로 의견을 나누는 공개 대화 프로그램이다.주요 세션은 ▲청년의 기업가 정신 ▲평화와 지속가능성 ▲디지털 녹색산업 ▲균형 성장 등 다양한 주제로 구성됐다. 이 자리에서 청년과 전문가, 정책 리더 등은 머리를 맞대고 실질적인 해법을 모색할 예정이다.특히 김미경 은평구청장은 28일 한양대학교 백남음악관에서 열리는 ‘밸런스 스퀘어’ 세션에 연사로 참여한다. 그는 구의 청년 정책과 문화도시 전략, 도시재생 사례 등을 중심으로 지역이 함께 성장하는 균형 모델과 시민 참여형 정책 방향을 제시한다.이 세션에는 일본의 ‘사사키 가쓰히사’ 사바에 시장과 중국의 ‘유 단’ 저장성 샹유구 구청장도 함께한다. 이들은 지방 정부의 균형 성장과 협력적 리더십을 주제로 심도 있는 토론에 나선다.포럼의 마지막 날인 29일에는 구 진관사에서 폐막식이 열린다. 이 자리에서 전 세계 청년 대표단은 3일간의 논의를 바탕으로 ‘2025 은평 선언문’을 발표한다. 구는 이 선언이 지역에서 출발한 대화가 세계적 의제로 확장되는 상징적 계기가 될 것으로 기대한다.김 구청장은 “도시는 경쟁이 아니라 연결을 통해 성장해야 한다”며 “이번 포럼이 지역의 경험을 세계와 공유하는 새로운 출발점이 되길 바란다”고 말했다.임태환 기자