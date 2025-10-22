창원시 소계체육공원에 ‘3호 슝슝통통 놀이터’ 개장

놀이터 디자인·명칭 선정 등에 어린이 참여

이미지 확대 경남 창원시 와글와글 어린놀이터 개장식 모습. 2025.10.22. 창원시 제공

경남 창원시 제3호 슝슝통통 놀이터가 의창구 소계동 782번지 일원에 들어섰다.창원시는 3호 슝슝통통 놀이터 ‘와글와글 어린놀이터’를 준공했다고 22일 밝혔다.놀이터 조성에는 총사업비 13억 6000만원이 투입됐다. 약 8000㎡ 터에 다양한 놀이 공간이 마련됐다.‘와글와글 놀이터’라는 이름은 지난 10월 12일 열린 어린이감리단 행사에서 놀이터의 주인공인 아이들이 직접 지은 것이다.놀이터에는 긴 미끄럼틀, 모래놀이장, 집라인, 밧줄 놀이, 옛날 펌프, 암벽 놀이, 그네 등 아이들이 마음껏 즐길 수 있는 다양한 시설이 설치됐다.슝슝통통 놀이터는 디자인, 감리, 명칭 선정 등 조성 전 과정에 어린이가 참여해 완성한 게 특징이다. 시민이 함께 아이디어를 모으고 협력해 만들어낸 결과물이라는 점에서 의미가 더욱 크다.‘와글와글 놀이터’ 준공에 앞서 창원에는 마산지역의 1호 ‘좋아좋아 놀이터’, 진해지역의 2호 ‘우주최고봉 놀이터’가 조성된 바 있다.정윤규 창원시 푸른도시사업소장은 “놀이터가 아이들이 뛰어노는 공간을 넘어 주민자치와 참여의 상징으로 자리 잡게 되어 매우 뜻깊다”며 “아이들이 즐겁고 안전하게 놀 수 있는 쾌적한 공간으로 가꿔 나가겠다”고 말했다.창원 이창언 기자