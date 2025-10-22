‘역사와 미래가 만나는 곳’, 이천 서희도서관 30일 개관 연다

이미지 확대

경기 이천시는 오는 30일, 시민들의 지식과 문화 향유를 위한 새로운 공간인 ‘이천시립서희도서관’을 공식 개관한다고 밝혔다.이천시청소년생활문화센터 인재육성동 1층에 자리 잡은 서희도서관은 총면적 2,000㎡ 규모로, 어린이자료실, 문화교실, 맘대로 A+ 놀이터 등이 들어서 있다. 보유 장서는 2만 6천여 권에 이른다.과학특화도서관으로 특화된 서희도서관의 ‘맘대로 A+ 놀이터’는 인공지능(AI) 기반 기기와 인터랙티브 (대화형)콘텐츠를 활용해 어린이들이 자유롭게 탐색하고 학습할 수 있는 체험형 공간으로 구성됐다.김경희 이천시장은 “서희도서관은 시민들이 과학과 지식을 탐구하며 함께 성장하는 창의적 배움의 허브로 자리 잡을 것”이라며, “앞으로도 시민의 일상에 자연스럽게 스며드는 친근한 도서관이 되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.이천시는 여섯 번째 공공도서관인 서희도서관 개관을 기념해 스탬프 투어, 체험행사, 기획 전시 등 다채로운 행사를 진행한다.2025년 시범운영 동안 도서관 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 매주 금요일과 법정공휴일은 휴관한다.안승순 기자