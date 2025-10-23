‘고향사랑기부제’가 준 특별한 선물···안성시 발달장애인, 한라산 정상에 섰다

이미지 확대 21일 안성시 발달장애인과 보호자, 자원봉사자 등이 한라산 정상에서 기념 촬영을 하고 있다. (안성시 제공)

경기 안성시가 지난 21일 고향사랑기부제 지정기부금을 활용한 ‘2025 발달장애인 한라산 등반 프로젝트’를 진행했다.지난 8월부터 안성천과 비봉산 등에서 8회의 사전 체력 훈련을 마친 발달장애인 20명과 보호자, 봉사자 등 총 50명이 참여한 이날 등반에서 발달장애인 참가자 20명 중 13명이 한라산 정상(1,947m)에 올랐다.고향사랑기부제 지정기부금을 활용해 마련된 이번 프로젝트는 기부자와 참가자 모두가 체감할 수 있는 사회공헌형 사업으로 주목받았다.프로젝트는 지역 전문기관 간 협업으로 진행됐다. 안성시장애인체육회가 행사를 전담했고, 한경대 스포츠과학과는 등반 교육과 안전관리를 담당했다. 또 동아방송예술대학교 미디어센터는 참가자 선발부터 등반에 이르기까지 전 과정을 함께하며 영상을 제작했다.김보라 안성시장은 “이번 한라산 등반이 발달장애인에게는 한계를 넘어선 도전의 기회였고, 지역사회의 장애인 체육을 바라보는 인식을 바꾸는 계기가 됐다”며 “앞으로도 민·관이 함께 만들어가는 포용적 체육 사업을 지속적으로 추진하겠다”라고 말했다.안성시는 오는 12월 중 관내 영화관에서 한라산 등반 참가자와 고향사랑 기부자들을 초대해, 제작한 다큐멘터리 영상 상영회를 열 계획이다.안승순 기자