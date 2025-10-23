성북구, ‘미아리텍사스’ 탈성매매 여성에 자활지원비 지급

이미지 확대 서울 성북구청사 전경. 성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구가 하월곡동에 있는 일명 ‘미아리텍사스촌’에서 일하던 성매매 여성들을 대상으로 한 자활지원비 지급을 이달부터 시작했다고 23일 밝혔다.이곳은 하월곡동 일대 재개발로 폐쇄될 예정이다. 구는 해당 지역에서 생계를 이어오던 성매매 여성들이 자립할 수 있도록 지원대상 선정위원회를 열고 자활사업에 참여하는 탈성매매 여성 8인을 지원 대상으로 선정했다.주요 지원 내용은 탈성매매를 목적으로 ▲자격증 취득 교육·진학교육 과정을 월 80% 이상 이수한 경우 월 70만원 지원 ▲공동작업장·인턴십프로그램 등 자활지원사업에 참여할 경우 월 60만원 지원 ▲일반기업에 근로자로 취업해 실제 근로를 제공하는 경우 월 60만원 지원 등이다.자활지원을 원하는 탈성매매 여성은 본인에게 적합한 유형을 선택해 신청할 수 있으며, 최대 12개월간 지원을 받을 수 있다.자활사업 참여자의 경우 기존 국비·시비 자활지원금에 추가 구비 지원금을 받을 수 있게 되어 월 최대 210만원까지 지원금을 받을 수 있게 됐다.자활지원비는 이달부터 지원 대상자에게 지급한다. 자활사업에 참여를 원하는 사람은 지역 내 성매매피해 상담소에 방문해 신청하면 된다.이승로 성북구청장은 “자활 의지가 있는 탈성매매 여성들이 사회에 정착할 수 있도록 돕는 것이 무엇보다 중요하다”며 “우리 구는 더 많은 성매매집결지 성매매피해 여성들이 스스로 생계를 꾸리고 안전한 사회적 관계망을 형성할 수 있는 자립기반을 마련할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.임태환 기자