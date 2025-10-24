수돗물 민원 현장 찾은 이재준 시장 “냄새나면 언제든지 연락해주세요”

이미지 확대 이재준 수원시장이 23일 파장동 공동주택단지 경로당에서 수돗물을 시음하고 있다. (수원시 제공)

이미지 확대 이재준 시장과 수원시 수돗물 홍보대사인 리포터 이단비 씨가 탁도계로 수돗물 탁도를 측정하고 있다. (수원시 제공)

이재준 수원특례시장이 23일 수돗물 민원이 발생한 파장동의 한 공동주택단지 경로당을 찾아 일일 ‘워터코디(수돗물 수질 검사원)’ 역할을 하며 수질을 검사하고 주민들의 의견을 들었다.경로당 주방 싱크대에서 나오는 수돗물을 시음한 이재준 시장은 “별다른 냄새는 나지 않는다”며 탁도계로 워터코디와 함께 탁도 검사를 했다. 결과는 0.09NTU(탁도 기준)로 기준치(0.5NTU) 이하였다.잔류염소, 철(Fe), 구리(Cu)는 불검출되거나 기준치 이하였고, 수소이온농도(pH)도 기준에 적합했다. 불쾌한 맛과 냄새는 나지 않았다.해당 공동주택단지는 2024년 6월과 올해 여름 수돗물에서 냄새가 난다는 민원이 있었다. 수압이 낮아 불편하다는 민원도 있었다. 수원시상수도사업소는 6~11월 팔당원수의 남조류 증가로 인해 파장정수장(표준처리방식)에서 급수받는 세대에서 수돗물 냄새가 발생하는 것으로 분석했다.수원시상수도사업소는 파장정수장에 고도처리시설 설치를 추진 중이다.이재준 시장은 “상수도사업소는 수돗물 민원이 발생하는 시기에 수질 검사 횟수를 늘리고, 민원이 들어오면 정밀 검사를 하라”고 당부했다.이어 “고도처리시설 설치 사업은 최대한 신속하게 추진할 방안을 마련하라”고 덧붙였다.또 경로당에 있는 어르신들에게 “수돗물에서 냄새가 나면 언제든지 연락해 주시길 바란다”고 덧붙였다.한편 수원시상수도사업소는 워터코디가 다중이용시설을 방문해 무료로 수질 검사를 해주는 사업을 하고 있다. 전문교육을 받은 워터코디가 사회복지시설, 학교·도서관 등 상수도를 이용하는 다중이용시설을 방문해 수돗물의 탁도(濁度)·pH(수소이온농도)·잔류염소·철·구리·맛·냄새 등 7개 항목을 검사한다.안승순 기자