군포시, 24시간 돌봄 ‘언제나어린이집’ 운영 시작

이미지 확대 군포시 당동 ‘무지개어린이집 언제나반’(군포시 제공)

경기 군포시는 당동 무지개대림1단지 무지개어린이집에서 365일 24시간 운영하는 ‘언제나어린이집’을 이달 초부터 운영 중이라고 밝혔다.이용 대상은 경기도 내 거주하는 6개월~7세 이하 취학 전 영유아로, 부모 또는 기타 법정 보호자(주민등록을 같이 하고 있는 자) 등이 신청할 수 있다.운영시간은 365일 24시간이며, 설날 및 추석 당일 등 5일을 제외하고 언제나 신청할 수 있다.입소 가능 시간은 평일 오전 7시 30분~오후 10시, 토·일·공휴일은 오전 9시~오후 7시 30분까지이며, 이용료는 시간당 3천 원이다.이용 방법은 언제나어린이집(지정)에 전화 또는 방문 신청하고, 서비스 이용 5일 전부터 예약이 가능하다. 또한 예약 시 최대 5일까지 연속 신청할 수 있으며, 당일 예약은 오후 3시까지 예약해야 한다.하은호 시장은 ‘언제나어린이집’은 “부모에게 안정된 보육을 제공하는 군포시의 새로운 돌봄 모델”이라며 “앞으로도 다양한 보육 수요에 부응하는 정책을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자