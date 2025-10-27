탄소중립 생활 실천 ‘의왕 10월 두발로 데이’ 열려

이미지 확대 김성제 의왕시장이 25일 ‘두발로 데이’ 행사에서 시민들과 함께 걷고 있다.(의왕시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 의왕시는 지난 25일 고천체육공원에서 탄소중립 생활 실천을 위한 ‘두발로 데이’ 행사가 700여 명의 시민들이 참석한 가운데 의왕농협 주관으로 열렸다고 밝혔다.‘깊어가는 가을의 정취와 함께 탄소중립 생활실천 두발로 데이’라는 주제로 열린 이날 행사는 기업의 환경·사회·투명(ESG) 경영 실천 의지에 대한 공감대를 형성하고, 시민 사회에 탄소중립 실천 문화를 확산하기 위해 추진됐다.행사 참여자들은 고천체육공원에서 출발해 왕곡천, 왕림천를 따라, 백운산 솔밭길을 거쳐 다시 고천체육공원으로 돌아오는 약 5킬로미터(km) 코스를 함께 걸었다.행사장에서는 ‘탄소중립 포인트제’ 홍보와 ‘기후행동 기회소득 줍깅’ 캠페인이 진행돼 시민들이 일상 속 탄소중립 실천을 체험했다.또한, 희망나래장애인복지관 주민 모임 참여자들이 지역사회 및 지역주민을 대상으로 그간의 장애인식 개선 활동을 공유하는 자리가 마련됐다.김성제 의왕시장은 “두발로 데이를 통해 바쁜 일상에서 잠시 멈춰 주변의 아름다운 가을의 정취와 여유를 맘껏 느껴 보시길 바란다”며 “두발로 데이가 탄소중립 실현을 위한 기본 생활 습관이 될 수 있도록 앞으로도 많은 시민과 기업, 단체의 적극적인 관심과 협조를 기대한다”라고 말했다.안승순 기자