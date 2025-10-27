이재준 수원시장, “혼자 살아도 든든한 도시 만들어가겠다”

이미지 확대 이재준 수원시장이 26일 광교호수공원 마당극장 일원에서 열린 제2회 수원시 1인 가구 쏘옥(SsOcC) 페스타에 참석해 인사말을 하고 있다. (수원시 제공)

이재준 수원특례시장이 “혼자 살아도 든든한 도시를 만들어가겠다”라고 약속했다.26일 광교호수공원 마당극장 일원에서 열린 제2회 수원시 1인 가구 쏘옥(SsOcC) 페스타에 함께한 이재준 시장은 “1인 가구 비율이 계속해서 늘고 있는데, 1인 가구가 행복해야 공동체도 함께 행복할 수 있다”며 이같이 말했다.‘1+1, 1인 가구와 1인 가구가 만나 2(이)웃이 되다’를 슬로건으로 내건 이날 행사는 1인 가구가 만나 소통하고 교류하는 마당으로 펼쳐졌다. EDM 브라스 밴드 ‘디퍼(DEEPER)’와 경기대학교 응원단 ‘거북선’의 공연으로 시작해 당근마켓과 협업으로 진행한 ‘다 함께 걷기’ 이벤트, 버스킹 공연 등이 이어졌다.‘쏘옥(SsOcC)’은 ‘Suwon Safe(안심) One Convenience(편의) Connect(연결)’의 머리글자를 딴 수원시 1인 가구 지원 브랜드다. 1인 가구가 안전하고 편리하게, 사회적으로 연결된 삶을 살 수 있도록 지원한다는 의미를 담고 있다.안승순 기자