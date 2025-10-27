“신선한 충남 수산물 저렴하게”…수산기업 판로 지원

이미지 확대 충남 태안군 안면읍 백사장항 위판장에 수확된 꽃게들. 서울신문DB

충남 서해안 청정해역에서 생산·가공된 수산물과 제품을 저렴하게 구입할 기회가 마련된다.27일 충남도에 따르면 지역 수산기업 판로 확대와 수산물 소비 활성화를 위해 31일부터 ‘희망드림 판매전’과 ‘수산물 상생할인 행사’를 진행한다.‘희망드림 판매전’은 오는 11월 2일까지 천안 독립기념관에서 도내 수산기업 16곳이 참가해 충남 수산물의 우수성을 알린다.행사 기간 서해안 청정해역에서 생산·가공된 조미김을 비롯해 전통 방식으로 담근 젓갈과 다양한 수산가공품 등 도내 우수 수산물을 10% 저렴하게 구매할 수 있다.도는 소비자들이 충남 수산물의 우수성을 체감할 수 있도록 꽃게찜·대하찜·전어구이 등 신선한 제철 수산물을 현장에서 맛볼 수 있는 ‘수산물 취식존’도 마련한다.‘수산물 상생할인’은 다음 달 1~2일 당진시 삽교호 수산물판매장, 장고항 수산물유통센터, 한진포구 어시장 등에서 국내산 수산물 구매 금액의 최대 20%를 지역화폐 상품권으로 환급한다.소비자는 지정된 환급소를 방문해 2만 5000원 이상 구매하면 5000원을, 5만원 이상이면 1만원까지 할인 혜택을 받을 수 있다.정병우 도 어촌산업과장은 “지역 수산물 우수성을 알리고, 충남산 수산물 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.홍성 이종익 기자