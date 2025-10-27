동작구·중앙대학교 ‘맞손’…“주차난 해소 위해 부설주차장 개방”

이미지 확대 박일하 서울 동작구청장. 동작구 제공

서울 동작구가 중학대학교와 손잡고 주차난 해소에 나선다.구는 지난 24일 중앙대와 ‘부설주차장 개방 약정’을 체결하고, 학교 내 유휴 주차 공간을 지역 주민과 공유하기로 했다고 27일 밝혔다.이번 협약에 따라 개방되는 장소는 중앙대 후문 305관 지하주차장이다. 내달 1일부터 총 25면(전일 5면, 야간 20면)을 제공하며, 운영은 구 시설관리공단이 맡아 거주자 우선 주차제로 관리할 예정이다.이용 요금은 ▲전일(24시간) 월 10만원 ▲평일 야간(오후 7시~익일 오전 8시) 및 주말·공휴일(24시간) 월 3만원이다.구는 운영 개시와 함께 이용자를 모집해 주차면을 배정할 계획이다. 이용을 원하는 인근 주민·직장인 등은 구 시설관리공단 누리집을 통해 신청하면 된다.앞서 구는 보라매병원과도 협력해 총 20면의 주차 공간을 확보한 바 있다. 아울러 구민의 주차 편의를 높이기 위해 ‘부설주차장 개방 지원사업’을 적극 추진하면서 현재까지 총 24곳 447면을 개방했다.박일하 동작구청장은 “이번 주차장 개방은 중앙대와의 협력으로 이룬 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 주차 공간을 늘려 구민들의 일상 속 불편을 해결하겠다”고 말했다.임태환 기자