동작구, 상도동 노후 공공 부지 활용해 ‘미래형 복합거점’ 만든다

이미지 확대 서울 동작구 상도지구 지구단위계획 구역 위치도. 동작구 제공

서울 동작구 상도동에 있는 보건소와 구민회관 부지가 미래형 복합 거점으로 재탄생한다.구는 ‘상도지구 지구단위계획(변경) 및 특별계획구역 지정안’이 지난 22일 서울시 도시·건축공동위원회에서 수정 가결되면서 관련 개발을 본격적으로 추진한다고 28일 밝혔다.이 일대는 지하철 7호선 장승배기역과 개통 예정인 서부선이 연결되는 환승역세권이다. 구청 신청사와 함께 장승배기 일대 도시 공간 구조 재편의 핵심 거점으로 평가받는다.앞서 구는 개발 기반을 마련하기 위해 지난 1월 기존 보건소를 신축 건물로 옮겼고, 구민회관 이전 절차도 밟고 있다.이전에 따른 유휴 공공 부지에는 초고령 사회에 대응한 고급형 노인 주택이 들어선다. 이는 65세 이상 비율이 20%를 넘어선 구의 인구 구조를 고려한 선제적 조치다.박일하 동작구청장은 “이번 지구단위계획 변경을 통해 기존 공공청사 용도에 머물렀던 노후 부지가 지역 성장 여건과 미래 수요를 반영한 복합 거점으로 탈바꿈하게 될 것”이라며 “단순한 부지 개발을 넘어 지역 균형발전과 역세권 기능 강화, 생활 인프라 확충 등을 함께 이뤄내겠다”고 다짐했다.임태환 기자