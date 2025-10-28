자원 순환 모범 도시 영등포구…‘폐가전 무상방문수거’ 경진대회서 ‘환경부장관상’

이미지 확대 서울 영등포구가 ‘2025 폐가전제품 무상방문수거 우수지자체 경진대회’에서 환경부장관상을 받은 가운데 최호권(가운데) 구청장과 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 영등포구 제공

서울 영등포구는 지난 23일 제주에서 열린 ‘2025 폐가전제품 무상방문수거 우수지자체 경진대회’에서 ‘환경부장관상’을 받았다고 28일 밝혔다.환경부가 주최한 이번 경진대회는 전국 지방자치단체를 대상으로 폐가전제품 방문수거 우수사례를 공유하고 수거 서비스를 활성화하자는 취지로 마련됐다.평가는 서면, 현장, 종합평가 등 총 3단계로 진행된 가운데 구는 ▲수거 체계 개선 ▲수거 실적 ▲홍보 실적 등에서 높은 점수를 받았다.앞서 구는 폐소형가전 수거율을 높이고 주민 참여를 확대하기 위해 18개 동 주민센터와 공동주택 단지 내 수거함을 설치했다. 주민 누구나 손쉽게 폐가전을 배출할 수 있는 환경을 만든 것이다.특히 ‘5개 미만 폐소형가전 무상수거 시스템’을 도입해 주민들이 손쉽게 배출할 수 있도록 환경을 개선하기도 했다. 기존에는 5개 미만의 소형가전은 무상 방문수거 대상에서 제외됐으나, 구는 이를 개선해 ‘수수료 면제품목’임을 표시해 가정이나 점포 앞에 배출하면 개수와 상관없이 수거가 이뤄지도록 했다.이와 함께 자체적으로 ‘동 경진대회’를 운영해 수거율도 높였다. 평가항목에 올바른 분리배출 홍보, 교육, 수거 실적 등 다양한 지표를 포함해 각 동의 적극적인 참여를 유도하고 있다. 또한 ‘맞춤형 자원순환교육’과 다국어 홍보물 제작 등으로 올바른 분리배출 문화를 확산하고, 주민의 자발적 참여를 끌어내고 있다.이 같은 노력으로 올해 9월까지 폐소형가전 약 47만㎏을 수거하며, 무단투기 예방과 재활용률 향상, 주민 인식 개선 등 여러 방면에서 성과를 내고 있다.최호권 영등포구청장은 “이번 성과는 구와 주민이 함께 힘을 모아 이뤄낸 값진 결실”이라며 “앞으로도 주민이 손쉽게 배출하고, 이를 소중한 자원으로 순환시킬 수 있는 다양한 방안을 마련하겠다”고 말했다.임태환 기자