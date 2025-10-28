도심에서 즐기는 가을 감성캠핑···‘2025 과천 캠프닉데이’ 11월 1일 개최

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시는 오는 11월 1일, 과천시민회관 옆 잔디마당(과천시민광장)에서 ‘2025 과천 캠프닉데이’를 개최한다고 28일 밝혔다.‘가을의 여유, 도심 속 캠프닉 데이’를 주제로 열리는 이날 행사는 시민들이 도심 속 유휴 공간인 과천시민광장에서 캠핑과 피크닉을 동시에 즐기며 휴식할 수 있도록 마련됐다.행사는 오전 9시부터 오후 10시까지 진행되며, 시민 누구나 텐트나 돗자리를 자유롭게 설치하고 휴식을 즐길 수 있는 ‘자율 캠프닉’ 방식으로 진행된다.오후 2시 30분, 과천시립여성합창단의 오프닝 공연을 시작으로 본격적인 무대 프로그램이 펼쳐지고,시민이 함께 참여할 수 있는 레크리에이션 프로그램이 이어진다.저녁에는 어쿠스틱 밴드, 재즈 듀오의 버스킹 공연과 펼쳐지고 ‘불멍 화로’가 운영된다.신계용 과천시장은 “이번 캠프닉데이는 봄에 이어 두 번째로 열리는 행사로, 시민들이 사계절 내내 도심 속에서도 자연과 문화를 즐길 수 있도록 기획했다”라며 “앞으로도 과천시민광장을 문화와 쉼이 어우러진 도심 속 열린 공간으로 만들어 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자