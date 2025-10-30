수원특례시, 투명 페트병 무인회수기 20대 설치···1개당 10원 적립

이미지 확대 수원시 투명 페트병 무인회수기에 한 시민이 페트병을 넣고 있다. (수원시 제공)

수원특례시가 투명 페트병 회수와 재활용률을 높이기 위해 투명 페트병 무인회수기를 설치해 운영 중이라고 30일 밝혔다.투명 페트병 무인회수기는 장안·팔달·권선·영통구에 5대씩 총 20대를 설치됐다. 수원시청 별관 외부 공간과 일부 쓰레기 거점 배출시설(세류2동, 매탄4동) 자원순환 역 등 시민 접근성이 좋은 곳에 설치했다.무인회수기에는 생수병 등 투명 페트병만 1인당 1일 최대 100개까지 넣을 수 있다. 휴대전화 번호로 인증 후 사용할 수 있다.투명 페트병을 투입하면 1개당 10포인트(1포인트당 1원)가 적립된다. 2000포인트 이상이 되면 1포인트당 1원으로 환산해 현금으로 보상받을 수 있다.이재준 수원시장은 “투명 페트병 무인회수기 사업은 시민이 참여하는 자원순환 혁신의 시작”이라며 “수원시가 자원순환, 탄소중립을 실천하는 선도기관으로 자리매김할 수 있도록 사업을 확대해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자