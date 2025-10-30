은평구, 서울시 정신건강사업 우수기관 선정 영예

이미지 확대 서울 은평구가 ‘2025 서울시 정신건강사업 평가’에서 우수기관으로 선정된 가운데 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 은평구 제공

서울 은평구는 ‘2025 서울시 정신건강사업 평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.앞서 구는 정신건강 증진을 위한 재활프로그램과 상담 서비스를 제공하고 자살 고위험군 및 유가족 대상 상담 및 지속적인 사후관리를 제공하는 등 맞춤형 지원체계를 구축했다.또한 정신건강 위기 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 민·관네트워크 조성과 재난 심리 지원을 통해 주민이 안심하고 도움을 받을 수 있는 정신건강 안전망을 조성했다. 여기에 구 정신건강복지센터 역시 다양한 프로그램을 통해 주민의 정신건강 증진에 앞장서고 있다.이같은 노력에 힘입어 구는 이번 평가에서 높은 점수를 받았다. 유공 표창은 지난 23일 열린 ‘정신건강의 날 기념행사’에서 이뤄졌다.구는 앞으로도 지역사회 기반의 통합적 정신건강관리 체계를 강화하고, 조기 발견에서 재활과 회복까지 이어지는 지속 가능한 정신건강서비스를 확대할 계획이다.구 관계자는 “내달 26일 정신건강전문의, 정신간호학 교수 등 전문가가 참여하는 ‘자살예방 세미나’를 열고 구 자살 현황 분석 및 정책 방향을 모색할 것”이라고 말했다.임태환 기자