도내 대학 최강 가린다…경남도지사배 이스포츠 캠퍼스 대항전 내달 1일 개막

리그 오브 레전드, FC 온라인 두 종목 진행

이미지 확대 제5회 경남도지사배 이스포츠 캠퍼스 대항전 안내문. 2025.10.30. 경남문화예술진흥원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제5회 경남도지사배 이스포츠 캠퍼스 대항전이 오는 11월 1일 경남 진주에 있는 이스포츠 상설경기장에서 개최된다.경남문화예술진흥원이 주관하는 대회는 1일 개막식을 시작으로 2일까지 온라인 예선전을 거치고 나서, 8일 결승전을 치르는 일정으로 진행한다. 도내 이스포츠 최강 대학을 가리는 여정이다.대회 정식종목은 리그 오브 레전드(5인 단체전)와 FC 온라인(개인전)이다. 이벤트 종목으로 스타크래프트(2인 단체전·개인전)다.종합우승 대학교에는 경남도지사 상장과 트로피를 준다. 총상금 370만원으로, 종목별 1·2위를 가린다.개막 당일 현장에는 정식종목 예선경기와 함께 이벤트 종목 대회를 치른다. 간식 디폼 키링 만들기 체험, 추억의 레트로 게임, 보드 게임 등 다양한 프로그램도 진행한다.김종부 경남문화예술진흥원장은 “올해 5회째를 맞이한 경남도지사배 이스포츠 캠퍼스 대항전에서 도내 대학생들의 멋진 기량을 기대한다”며 “도내 이스포츠 저변 확대와 청년층 이스포츠 문화 향유 기회 확대를 위해 다양한 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자