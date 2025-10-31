수원시, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간 지역화폐 추가 인센티브···수원페이 결제 시 5% 캐시백

이미지 확대 수원시 포스터

수원특례시가 ‘코리아 그랜드 페스티벌 소비촉진 캠페인(10월 29일~11월 9일)’ 기간에 수원페이로 결제하는 시민에게 5% 캐시백을 지급한다.지급 한도는 1인당 1만 원이다. 지급일로부터 5년 이내 사용할 수 있고, 인센티브나 정책 수당 결제분은 제외된다.수원페이는 관내 전통시장, 음식점, 소상공인 점포 등 민생회복소비쿠폰 사용처와 같은 가맹점에서 사용할 수 있다. 수원페이 앱으로 충전·결제 가능하고 이벤트 기간에 결제 금액에 대해 추가 혜택을 받을 수 있다.수원시 관계자는 “이번 추가 인센티브는 시민들에게 실질적인 소비 혜택을 제공하고, 소상공인의 매출 회복에도 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 지역경제 활력 회복을 위한 다양한 소비촉진 정책을 이어가겠다”라고 말했다.안승순 기자