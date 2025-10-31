메뉴
‘도심 속 27년 흉물’ 이천 장호원 이황리 아파트, 공사 재개 청신호

안승순 기자
수정 2025-10-31 11:17
입력 2025-10-31 11:17
김경희 시장 “지역에 큰 활력 될 것, 행정 지원 최선 다하겠다”

이미지 확대
27년째 도심 속 흉물로 방치된 이천시 장호원 이황리 아파트(이천시 제공)
27년째 도심 속 흉물로 방치된 이천시 장호원 이황리 아파트(이천시 제공)


경기 이천시는 지난 27년간 도심 속 흉물로 방치되어 온 이천시 장호원 이황리 아파트 공사 재개를 위한 ‘지구단위계획 변경 결정 고시’를 마쳤다고 31일 밝혔다.

또 지난 7월 29일 이천시 건축심의 위원회에서 ‘장호원 이황리 아파트 주택사업 승인계획’이 통과돼 현재 공사 재개를 위한 행정절차가 진행 중이라고 덧붙였다.

이황리 아파트는 부지 약 2만㎡에 총 930가구 규모(5개 동, 지상 16층)로 1998년 착공된 뒤, 2001년 시공사가 부도나면서 사업 주체 간 분쟁 등으로 2002년 공정률 50% 선에서 공사가 중단됐다.

이천시는 도시 미관과 시민 안전 및 지역 균형발전을 위한 중대한 과제임을 인식하고 관계 부서 간 적극 행정을 통해 얽힌 실타래를 풀어냈다.

김경희 시장은 “그동안 도심 속 흉물로 방치되어 온 장호원 이황리 아파트 사업이 재추진될 수 있게 되어 장호원뿐만 아니라 이천시 전체에도 큰 활력이 될 것이며, 본격적인 공사에 착수할 수 있도록 행정 지원에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
