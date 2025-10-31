의왕시, 새로운 ‘의왕 10경(景)’ 선정···기존 8경에 두 곳 추가

이미지 확대 의왕 10경(의왕시 제공)

경기 의왕시가 지역 명소인 기존의 ‘의왕8경’을 새롭게 정비해 ‘의왕10경’을 선정했다.의왕시는 변화한 도시환경은 물론 전문가의 자문과 시민 의견 등을 반영해 ‘의왕 10경’ 선정했으며, 자연·문화·역사 등의 분야에서 시를 대표하는 명소가 고르게 포함됐다고 밝혔다.‘의왕10경’은 ▲백운호수공원, ▲왕송호수공원, ▲청계사, ▲바라산자연휴양림, ▲청계산 맑은숲공원, ▲철도박물관, ▲백운사, ▲모락산, ▲갈미한글공원, ▲중앙도서관(책마루)이다선정된 ‘의왕10경’은 관광 안내 콘텐츠, 홍보 영상, 지역 축제 등에서 널리 활용된다.의왕시는 명소 정비를 계기로 지역의 대표 관광자원을 더욱 체계적으로 관리하고, 시민이 자긍심을 느끼고 방문객이 다시 찾고 싶은 수도권 대표 힐링 도시로 도약할 수 있도록 다양한 관광정책을 지속적으로 발전시켜나갈 계획이다.김성제 시장은 “‘의왕10경’은 우리 시의 아름다운 자연과 역사, 그리고 시민의 일상이 어우러진 결과물”이라며, “앞으로 더 많은 이들이 의왕의 매력을 느끼고 공감하도록 다양한 홍보 활동을 추진하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자