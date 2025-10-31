‘제2의 열 수송관 파열사고는 없다’···안양시, 재발 방지 대책 마련

이미지 확대 열 수송관 파열 사고가 난 안양 범계역 인근 도로(안양시 제공)

경기 안양시가 낡은 열 수송관 파열 사고의 재발을 막기 위한 대책 추진에 나선다.지난 27일 안양 범계역 인근에서 노후한 GS파워의 열 수송관이 파열돼 수증기가 새어 나오는 일이 발생했고, 사고 발생 사흘 만인 29일 열공급이 재개됐다.인명피해는 없었지만 안양·군포 지역 5만 세대 이상의 시민이 난방·온수가 공급되지 않아 큰 불편을 겪었다.안양시는 배관 하나의 문제가 아닐 수 있다고 보고 사고가 재발되지 않도록 GS파워 측에 ▲열 수송관 이원화 사업 신속 완료 ▲노후 열 수송관 안전진단 강화 ▲상시 누수 점검 강화 등을 촉구한다는 계획이다.최대호 안양시장은 “다시는 같은 사고가 반복되지 않도록 30년 이상 노후한 온수관에 대해 11월 중 GS파워와 재발 방지를 위한 대책회의 추진, 전문가 자문을 실시할 것”이라며 “30년이 넘은 평촌 신도시의 정비사업과 병행 추진해 노후한 기반 시설의 내구성, 안전성에 대한 대책을 마련하겠다”라고 밝혔다.한편, 범계역 인근의 도로는 복구공사로 뉴코아아울렛에서 희망공원사거리 방향의 1개 차선만 통행됐다가 31일 오전 10시부터 양방향 차선 통행이 이뤄지고 있다. 하지만, 공사 현장이 완전히 복구돼 도로가 전면 개통되기까지는 일주일 정도가 더 걸릴 예정이다.안승순 기자