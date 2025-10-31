수원 영화동 경수대로 주택재개발정비사업, 16년 만에 ‘첫 삽’

이미지 확대 31일 수원 영화동 경수대로 주택재개발정비사업이 16년 만에 첫 삽을 떴다. (수원시 제공)

수원특례시는 31일 장안구 경수대로 815-2 현지에서 111-3구역 주택재개발정비사업 착공식을 개최했다.111-3구역은 2009년 재개발 정비구역으로 지정된 이후 정비구역이 해제되고, 다시 해제가 취소되는 등 사업 추진에 난항을 겪은 끝에 지난 2023년 5월 관리처분 인가를 받았다.111-3구역에는 지하 2층·지상 29층 공동주택 6개 동(556세대)이 건립되면, 2028년 8월 준공 예정이다.이재준 시장은 “재개발 사업 추진 과정에서 많은 우여곡절이 있었는데, 똘똘 뭉쳐서 착공을 이뤄낸 조합원들에게 축하를 전한다”며 “안전하게, 멋진 공동주택단지를 건설할 수 있도록 다들 도와주시길 바란다”라고 말했다.이어 “수원시는 기존에 5~10년 걸리던 신규 정비구역 지정 기간을 2년으로 단축해 신속하게 정비사업을 추진할 수 있는 기반을 마련했다”며 “주민들이 주도적으로 정비사업을 추진할 수 있도록 지원하겠다”라고 덧붙였다.111-3구역은 공사 중인 신분당선 연장선 수성중사거리역(가칭)에서 도보로 5분 거리이고, 동탄인덕원선 장안구청역(가칭)도 가깝다. 신분당선을 타면 서울 강남역까지 40여 분 만에 오갈 수 있다.39㎡형 공동주택 72호 중 36호는 수원시가 건축비만 내고 매입해 ‘새빛안심전세주택’(수원형 공공임대주택)으로 저렴하게 공급할 예정이다.안승순 기자