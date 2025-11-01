‘참신한 아이디어 찾습니다’···안산시, ‘시민 아이디어 공모전’ 개최

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안산시는 오는 14일까지 ‘2025년 시민 아이디어 공모전’을 개최한다고 1일 밝혔다.주제는 안산시 5대 시정 목표(▲늘 가까운 시민중심도시 ▲더 젊은 첨단혁신도시 ▲함께 행복한 복지문화도시 ▲더 멀리보는 미래교육도시 ▲쾌적한 교통환경도시)에 부합하는 정책과 안산시 발전을 위한 다른 지자체와 차별화된 정책이다.안산시민이라면 누구나 참여할 수 있고, 안산시에 주민등록이 되어 있지 않아도 관내 소재 학교에 재학 중인 학생이나 기업 근로자도 참여가 가능하다.5명의 수상자를 선정해 상장과 함께 최고 100만 원의 상금이 수여된다.이민근 안산시장은 “시민의 적극적인 참여가 있을 때 비로소 시정이 완성된다”라며 “앞으로도 시민이 직접 체감할 수 있는 행정 혁신을 위해 시민참여를 더욱 확대해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자