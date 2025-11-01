‘참신한 아이디어 찾습니다’···안산시, ‘시민 아이디어 공모전’ 개최

이민근 시장 “시민이 적극적으로 참여할 때 시정이 완성”
경기 안산시는 오는 14일까지 ‘2025년 시민 아이디어 공모전’을 개최한다고 1일 밝혔다.
주제는 안산시 5대 시정 목표(▲늘 가까운 시민중심도시 ▲더 젊은 첨단혁신도시 ▲함께 행복한 복지문화도시 ▲더 멀리보는 미래교육도시 ▲쾌적한 교통환경도시)에 부합하는 정책과 안산시 발전을 위한 다른 지자체와 차별화된 정책이다.
안산시민이라면 누구나 참여할 수 있고, 안산시에 주민등록이 되어 있지 않아도 관내 소재 학교에 재학 중인 학생이나 기업 근로자도 참여가 가능하다.
5명의 수상자를 선정해 상장과 함께 최고 100만 원의 상금이 수여된다.
이민근 안산시장은 “시민의 적극적인 참여가 있을 때 비로소 시정이 완성된다”라며 “앞으로도 시민이 직접 체감할 수 있는 행정 혁신을 위해 시민참여를 더욱 확대해 나가겠다”라고 말했다.
