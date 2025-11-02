디지털 마산자유무역지역 조성사업, 기재부 예타 대상 선정

마산해양신도시 공공부지에 건설

지식기반 등 고부가가치 산업 거점

내년 예타 시행...통과하면 실시설계

이미지 확대 디지털 마산자유무역지역 조감도. 2025.11.2. 경남도 제공

‘디지털 마산자유무역지역 조성사업’이 기획재정부 예비타당성 조사 대상사업으로 선정됐다.2일 경남도는 지난달 31일 연 기재부 10차 재정사업평가위원회에서 이러한 결정이 됐다고 밝혔다.디지털자유무역지역은 인공섬인 창원시 마산합포구 마산해양신도시 내 공공부지(43만 9048㎡)에 들어서는 첨단산업단지다. 기업 입주동(11층), 지원시설동(5층) 등 총 2개 동으로 구성한다.기존 마산자유무역지역, 창원국가산업단지 등과 연계해 유·무형 재화를 생산·수출하는 지능형 기계·제조 특구로 발전할 수 있도록 지식기반·정보통신·첨단제조업 분야 기업을 유치한다는 게 경남도와 창원시 목표다. 주거·문화·산업·자연이 공존하는 새로운 산업생태계 구축도 바라본다.사업비는 총 3809억원(국비 75%, 지방비 25%)으로 예상된다.앞서 경남도와 창원시는 디지털 마산자유무역지역이 완료되면 생산액 약 5412억원, 부가가치 약 2264억 원, 취업자 3441명 등 유발 효과가 있을 것으로 전망했다.이 사업은 2023년 12월 디지털 마산자유무역지역 지정 신청 후 지난해 1월 산업통상부로부터 자유무역지역으로 지정됐다.이후 올 8월 기재부에 예타 대상사업 신청을 했고 지난달 예타 대상 사업으로 선정됐다.향후 기재부는 조사 수행기관 선정과 전문연구진 구성 등 사전절차를 진행할 예정이다. 이어 1~2개월 안에 예비타당성조사에 착수할 전망이다.예비타당성조사는 최소 10개월이 소요될 것으로 보인다. 예타가 통과하면 실시설계 등을 거쳐 2029년 준공을 목표로 사업을 추진한다.조현준 경남도 경제통상국장은 “마산해양신도시에 디지털 마산자유무역지역이 조성되면 디지털 전환을 통한 기업 생산성 향상과 수출 경쟁력 강화로 국내 최초 자유무역지역인 마산이 대한민국 수출 1번지 위상을 되찾으리라 본다”고 했다.창원 이창언 기자