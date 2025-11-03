오산시-군포시, ‘공동 청년 만남’ 첫 행사에서 9쌍 커플 연결

이미지 확대 ‘청춘만남 페스티벌 – SOLO만 오산×군포시럽’ 행사 (오산시 제공)

경기 오산시와 군포시가 함께 추진한 ‘청춘만남 페스티벌 – SOLO만 오산×군포시럽’ 1차 행사에서 9의 커플이 탄생했다. 두 도시가 공공 차원에서 청년 교류 프로그램을 운영한 첫 사례다.두 시가 9월 24일부터 10월 22일까지 온라인으로 참가자를 공개 모집한 결과, 296명(남 222명·여 74명)이 신청했고, 서류 확인과 신원 검증을 거쳐 36명(오산 18명·군포 18명)이 최종 선정됐다.연애 코칭과 팀 레크리에이션, 1:1 대화, 매칭 프로그램 등으로 진행된 만남 현장에서 9쌍이 연결됐다.행사 직후 진행한 만족도 조사에서는 100%가 프로그램에 만족한다고 답했고, 97%는 결혼·만남 인식 변화에 긍정적으로 응답했다.앞서 지난해 오산시가 단독으로 진행한 ‘SOLO만 오산’에 총 119명이 참여해 33쌍이 연결된 가운데 1 쌍이 실제 결혼으로 이어진 바 있다.‘청춘만남 페스티벌 – SOLO만 오산×군포시럽’ 2차 행사는 11월 22일 오산에서 열린다.이권재 오산시장은 “오산과 군포가 함께 시작한 첫 공공 만남 프로그램이라는 점에서 뜻깊다”며 “청년이 믿고 참여할 수 있는 만남 환경을 만들고, 지역에서 일하고 머물며 미래를 선택할 수 있도록 지원하겠다”라고 말했다.안승순 기자