과천시, 지식정보타운 문화체육시설 건립 ‘국비 40억 원’ 확보···문체부 사업 선정

신계용 “문화·체육 인프라 지속 확충, 건강과 여가 함께 누리도록 하겠다”

이미지 확대 과천시 지식정보타운 문화체육시설 조감도

경기 과천시는 지식정보타운 문화체육시설 건립 사업이 문화체육관광부 주관 ‘2026년 국민체육센터 건립지원사업’ 공모에서 선정돼 국비 40억 원을 확보했다고 4일 밝혔다.과천시는 지식정보타운 문화체육시설 건립 사업을 위해 올해 8월 특별조정교부금 10억 원을 확보한 데 이어, 전국 지방자치단체를 대상으로 한 공모를 통해 국비 40억 원을 추가 확보하면서 시의 재정 부담을 크게 덜게 됐다.과천시는 문화체육관광부 현장 실사에서 지식정보타운 공공주택지구의 특성과 신규 인구 유입 현황을 설명하고 생활체육시설 확충의 필요성과 국비 지원의 당위성을 적극적으로 제시했다.과천시 지식정보타운 문화체육시설은 2025년 하반기 착공해 2027년 7월 준공을 목표로 하고 있다. 수영장, 다목적 체육관, 헬스장, 북카페 등을 갖춘 복합문화시설이 조성될 예정이다.신계용 과천시장은 “이번 공모 선정은 과천시가 시민의 생활체육 환경 개선을 위해 체계적으로 준비해 온 결과”라며 “지속적으로 문화·체육 인프라를 확충해 시민이 일상에서 건강과 여가를 함께 누릴 수 있게 하겠다”라고 말했다.안승순 기자