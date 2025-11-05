“천안형 스마트기술 우수”…스페인 ‘SCEWC 2025’에 천안관 개관

이미지 확대 김석필 천안시장 권한대행이 스페인 바르셀로나 열리는 2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스에 개관한 ‘천안관’을 둘러보고 있다. 천안시 제공

충남 천안시는 스페인 바르셀로나에서 열리는 2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)에 ‘천안관(Cheonan Pavilion)’을 개관했다고 5일 밝혔다.바르셀로나시가 주최하는 이번 행사는 매년 11월 열리는 세계 최대 규모 스마트시티 국제 박람회다.올해는 4일부터 6일까지 130여 개국, 2만 5000여 명이 참여한다.천안시는 천안관을 통해 지역 혁신기업과 대학, 공공기관과 함께 글로벌 네트워크 확대 및 해외시장 진출 교두보를 마련할 계획이다.천안관은 스마트도시, 인공지능(AI), 데이터 기술을 보유한 지역 기업 8개 사와 천안과학산업진흥원, 단국대학교, 한국기술교육대학교가 협력 기관으로 참여한다.김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “SCEWC 2025 참가로 천안의 기술과 기업이 세계에서 경쟁력을 확인했다”며 “천안이 혁신 기술과 인재가 함께 성장하는 대표 스마트도시로 발전하도록 지원하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자