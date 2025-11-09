‘충남형 탄소중립’ 세계와 공유…“지방정부 연대 필요”

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도가 언더2연합 아시아·태평양 지역 대표 자격으로 ‘충남형 탄소중립 정책’을 세계 무대에 알리며 국제 기후 리더십을 확대했다.9일 도에 따르면 김태흠 지사를 대신해 김영명 환경산림국장이 지난 1일부터 8일까지 언더2연합 아시아·태평양 의장으로서 브라질 리우데자네이루에서 열린 COP30 지역 리더 포럼(COP30 Local Leaders Forum)에 참가했다.도는 이번 포럼에서 세계 각국 지방정부에 협력 확대와 국가 움직임을 이끌어 내는 지방정부의 연대 필요성을 제안했다.정의로운 전환 정책개발 회의에서는 도의 정의로운 전환 정책과 ‘석탄화력발전소 폐지지원 특별법’ 제정 사례를 소개했다.도는 COP30 지역 지도자 포럼 폐막 전 사이먼 스티엘 유엔기후변화사무총장과 기후위기 대응 논의 자리에서 탄소중립에 대한 지방정부의 역할이 국가적으로 인정되고, 기후 행동으로 이어지도록 COP30에서 주요 의제로 다뤄줄 것을 제안했다.클라이밋 그룹 주관으로 열린 지방정부 메탄감축 회의에서는 대한민국 지방정부 최초로 수립한 메탄감축 전략도 공유했다.이번 지역 지도자 포럼은 COP30 개막 일주일 전, 61개국 지방정부 대표와 12개 분야 106개 국제 기후 단체가 모여 주요 의제를 사전 논의하는 자리다. COP30 의장단, 브라질 연방정부, 블룸버그 필란트로피가 주최했다.홍성 이종익 기자