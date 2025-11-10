“수험생 위해 달린다”…영등포구, 수능 대비 ‘특별교통 대책’ 추진

이미지 확대 최호권(가운데) 서울 영등포구청장이 지난해 대학수학능력시험 수험생 수송지원을 하고 있는 모습. 영등포구 제공

서울 영등포구는 오는 13일 ‘2026학년도 대학수학능력시험’을 앞두고 수험생의 안전하고 원활한 이동을 돕고자 특별교통 대책을 추진한다고 10일 밝혔다.올해 구에는 일반 시험장 7곳과 경증 시각 장애 수험생을 위한 특별시험장 1곳 등 총 8개 시험장이 운영된다. 이곳에서 3232명의 수험생이 시험을 본다.구는 시험 당일 오전 6시부터 9시까지 ‘교통 대책 상황실’을 운영해 시험장 주변 교통상황을 실시간으로 파악하고, 관계기관과 협력 체계를 유지해 긴급상황 발생 시 신속히 대응할 방침이다.또한 오전 7시부터 8시까지 ‘비상수송차량’을 운영해 수험생의 이동을 지원한다. 동별 안내지점 18개소에 차량 29대와 인력 91명을 배치하고, 문래역 사거리 등 평소 교통량이 많은 구간을 집중적으로 관리할 예정이다. 주요 안내지점은 ▲영등포역 ▲문래역 ▲여의나루역 ▲양평역 ▲신풍역 등이다.이와 함께 구는 수험생 입·퇴실 시간대 시험장을 경유하는 마을버스를 집중 배차해 이동 편의를 높인다. 시험 당일 오전 6시부터 8시 10분, 오후 6시부터 저녁 9시까지 배차 간격을 단축 운영할 계획이다.시험 전날인 12일에는 시험장 인근에 주차 제한 안내문을 부착하고, 시험 당일에는 2명씩 5개 팀을 구성해 시험장 반경 200m 이내 불법 주·정차 차량을 집중 단속할 예정이다.아울러 구는 수험생들이 시험에만 집중할 수 있도록 마을버스 운수종사자들에게 경적 사용 자제를 안내하고, 저속 운행을 권장하는 등 소음 방지 대책도 함께 추진한다.최호권 영등포구청장은 “오랜 기간 준비해 온 수험생들이 오로지 시험에만 집중할 수 있도록 행정 역량을 총동원하겠다”라며 “수능 당일 교통 혼잡을 줄이기 위해 주민들께서도 지하철 등 대중교통 이용에 적극적으로 협조해 주시길 바란다”고 당부했다.임태환 기자