경남도 14일까지 화력발전소 안전 점검…5개 시군 6곳 대상

이미지 확대 한국남동발전 삼천포발전본부 점검 모습. 2025.11.10. 경남도 제공

경남도는 울산화력발전소 붕괴 사고를 계기로 지역 화력발전소 안전관리 상태를 점검한다고 10일 밝혔다.고성군·하동군·진주시·양산시·통영시 등 경남 5개 시군에 있는 화력발전소 6곳이 점검 대상이다. 점검은 14일까지 이어진다.경남도, 한국전기안전공사 경남본부, 경남소방본부, 경남도 안전 관리자문단, 지역 소방서가 함께 합동 점검반을 꾸렸다.첫 점검은 10일 고성군에 있는 한국남동발전 삼천포발전본부에서 이뤄졌다. 이곳에는 2021년 4월 폐쇄된 삼천포 1·2호기와 운영 중인 3·4호기가 있다. 이 중 1·2호기를 점검했다.점검반은 시설물, 전기, 소방 분야별 시설물 관리 상태, 정기 검사·안전진단 여부, 안전장치 정상 작동 등을 살폈다. 울산화력발전소 사고와 같은 사례가 발생하지 않도록 시설물 안전관리 정보도 공유했다.박명균 행정부지사는 “향후 발전소 철거 때 안전사고가 발생하지 않도록 철거계획을 철저히 수립해야 한다”며 “발전설비 유지관리뿐만 아니라 작업자 안전 확보도 중요하므로 안전사고 예방에 힘써달라”고 강조했다.창원 이창언 기자