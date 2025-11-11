‘스타트업 천국’ 경기도, 벤처 스타트업 창업 공간 3356개 조성

이미지 확대

경기도는 ‘판교+20 벤처스타트업 클러스터 조성’ 사업으로 올해까지 스타트업 창업 공간 3,356개를 조성해, 2026년 목표인 3,000개를 조기 초과 달성한다고 11일 밝혔다.‘판교+20 벤처스타트업 클러스터 조성’은 판교테크노밸리를 중심으로 2026년까지 경기도 전 지역에 총 20만 평(66만㎡) 규모의 창업 공간을 조성, 스타트업 3,000개를 지원하는 민선 8기 핵심 사업이다.경기도는 2023년 12만 990평(1,540개), 2024년 4만 9,200평(1,380개), 2025년 1만 6,364평(436개) 규모의 창업 공간을 조성하고, 총 3,356개 스타트업 입주 공간을 마련했다. 내년까지 총 20만 평(66만㎡)에 3,768개 규모 창업 공간을 마련할 계획이다.핵심 거점인 제2판교에 기업 주도로 15만 평(49만 5,000㎡) 규모 벤처스타트업 공간을 조성해 2,000여 개 스타트업을 수용하고 있다. 제2판교 G2블록에 조성된 ‘경기스타트업브릿지’는 전용면적 약 1,700평(5,787㎡) 규모의 창업 전(全)주기 지원 복합공간으로 올해 9월부터 200개 스타트업과 20개 지원기관이 입주를 시작했다. 입주기업은 무상 사무공간과 함께 대·중견기업 협업, 투자유치설명회(IR), 멘토링 등 성장 단계별 맞춤형 지원을 받는다. 제1판교에는 1만 1,000평(3만 3,000㎡) 규모의 창업 공간에 300개 스타트업을 육성하고 있다.8개 권역별 지역거점에는 3만 9,000평(12만 8,706㎡) 1,468개 규모(26년 목표치 포함), 26개 창업 공간(거점형 8개, 지정형 18개)이 마련됐다. 거점형 창업혁신공간은 하남(동부권), 안양(남서부권), 부천(서부권), 고양(북서부권), 구리(북동부권), 의정부(북부권), 성남(남동부권), 수원(남부권, 조성 중)에 조성됐다. 지정형 창업혁신공간은 동국대 BMC 창업보육센터(고양), 동탄인큐베이팅센터(화성) 등 18개를 운영 중이다. 내년 추가 지정을 검토하고 있다.김동연 경기도지사는 지난 10월 22일 열렸던 ‘경기스타트업브릿지’ 개소식에서 “스타트업 천국, 제3의 벤처붐을 만들고자 한다”며 “대한민국 경제 도약의 꿈을 대한민국 산업과 혁신의 중심인 경기도에서부터 시작해서 대한민국을 견인하고자 한다”고 스타트업 천국 경기도 조성 의지를 재차 밝힌 바 있다.안승순 기자