인공지능 정책 총괄 자문, ‘경기도 인공지능위원회’ 출범

이미지 확대 11일 경기도서관 AI스튜디오에서 ‘경기도 인공지능위원회’가 출범했다. (경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도가 추진 중인 모든 인공지능 정책의 방향성과 실행 방안을 점검하고 자문하는 역할을 맡게 될 AI정책 전담 자문기구, ‘경기도 인공지능위원회’가 공식 출범했다.11일 경기도서관 AI스튜디오에서 출범한 경기도 인공지능위원회는 ‘경기도 인공지능 기본조례’를 근거로 신설된 공식 자문기구다. 행정과 산업, 기술과 윤리, 공공과 민간을 연결하는 ‘AI 협의 플랫폼’으로서 ‘사람 중심의 책임 있는 AI’를 핵심 가치로 심의안건이 발생하는 대로 수시 개최될 예정이다.위원회는 기업, 학계, 법조계, 도의원, 시민단체 등 AI 분야 전문가 22명으로 구성됐다. 출범식에서는 민간 위원 19명에 대한 위촉식이 이뤄졌다. 민간 위원들은 ▲AI정책·윤리 ▲AI융합산업 ▲AI혁신행정 등 3개 분과에 배정됐다. 앞으로 경기도 인공지능 종합계획 수립, AI 산업육성, 윤리 기준 설정, AI 행정서비스 확대 등에 대해 자문하고 정책 실행을 견인할 계획이다.AI정책·윤리 분과는 김명주 과학기술정보통신부 AI안전연구소장이 분과위원장을 맡았다. 도민 대상 AI서비스에 대한 자문과 AI의 공정성, 투명성, 책임성 확보에 관한 사항과 경기도 각 실국의 AI활용 사업에 대한 자문을 담당하게 된다.AI융합산업 분과는 김현곤 경기도경제과학진흥원장이 분과장을 맡았다. AI기업의 기술개발, 사업화 등 기업육성에 필요한 사업 지원과 AI산업 집적단지, 연구기관 등 클러스터 구축, AI 인재양성, AI 관련 산학연 협력에 관한 사항을 담당한다.AI혁신행정분과는 고영인 경기도 경제부지사를 위원장으로 도청 내부의 행정서비스 분야의 AI 적용, AI관련 정보보안과 인프라 고도화 사업에 대한 자문을 담당할 예정이다.출범식에서 김동연 경기도지사는 “(위원회 활동을)경계와 한계 없이 했으면 좋겠다. 물론 결정한 게 도정에 100% 반영된다고 장담할 수 없겠지만 가능하면 튀는 아이디어로 영감을 얻고 도정에 반영했으면 한다”라고 말했다.이어 “경기도가 AI국을 대한민국 최초로 만들었다”며 “전문가와 현장에 계신 분 등 각계각층에서 오셨으니 좋은 의견 많이 주시고 도와달라”라고 덧붙였다.김 지사와 함께 공동위원장으로 선출된 강경란 아주대학교 소프트웨어융합대학 학장은 “AI 기술을 추진하지만 사람이 소외되면 안 된다는 게 중요하다. 도정이라는 맥락에서 기술 발전을 통한 산업의 부흥, 경제가 좋아지는 것, 사람들이 혜택을 받는 것과 함께 소외되는 계층이 최소화되길 바란다”고 말했다.안승순 기자