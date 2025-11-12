‘따릉이’ 10년 만에 2억 5000만번 달렸다…‘3시간권’도 신규 도입

이미지 확대 오세훈(왼쪽 세 번째) 서울시장이 지난 5월 31일 열린 ‘제2회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’에서 따릉이를 타고 한강 자전거도로를 달리고 있다. 서울시 제공

서울시 공공자전거 ‘따릉이’가 도입 10년 만에 누적회원수 500만명을 돌파했다. 10년 전만 해도 생소했던 자전거 공유 서비스가 이제는 시민 일상 깊숙이 자리 잡은 것이다.12일 시에 따르면 지난해 따릉이 이용 건수는 4385만여건으로 10년 전(11만 3000건)과 비교해 400배 가까이 늘었다. 지난 10년간 누적 이용 건수는 2억 5017건에 달한다.따릉이는 캐나다 공공자전거 ‘빅시’에서 착안해 지난 2015년 10월 정식 운영을 시작했다. 현재 시내 2800여개 대여소에서 4만 5000여대가 운행 중이다.시민들은 따릉이를 평일에는 출퇴근용으로, 주말에는 여가용으로 많이 활용했다.시가 지난 10년간 따릉이 이용 패턴을 분석한 결과 평일 출근시간대(오전 7~9시)와 퇴근 시간대(오후 5~7시) 이용률은 각각 18%, 26.3%로 전체 이용의 절반가량을 차지했다. 주말은 오후 1~6시 이용률이 41.9%로 집계됐다.서울을 찾는 외국인 관광객의 따릉이 이용률도 꾸준히 늘어나고 있다. 올해 9월까지 외국인 관광객의 따릉이 이용 건수는 5만 599건으로, 2019년 같은 기간(2만 163건) 대비 2.5배나 늘었다.시는 따릉이 도입 10년을 맞아 13일부터 ‘3시간 이용권’을 새롭게 도입한다. 최근 한강을 비롯해 각종 공원 등에서 장시간 따릉이를 이용하는 시민과 관광객이 늘었기 때문이다.현재 따릉이 이용 요금은 일일권 기준 1시간 1000원, 2시간 2000원이다. 2시간이 지나면 반납 후 재대여를 해야 하나, 3시간권 도입으로 이같은 불편함이 다소 사라질 것으로 보인다.여장권 시 교통실장은 “따릉이는 지난 10년간 시민의 이용 편의와 안전성을 높이기 위해 계속 진화하고 있다”며 “앞으로도 한층 안전하고 편리한 공공자전거 서비스를 시민에게 제공할 것”이라고 말했다.임태환 기자