오세현 아산시장 “차세대 디스플레이, 1위 발판 기대”

이미지 확대 충남 아산탕정테크노 일반산단 내 들어설 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼’ 조감도. 아산시 제공

이미지 확대 첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 위치도. 아산시 제공

충남 아산시는 12일 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축사업’ 공모 선정과 관련해 “차세대 디스플레이 산업의 독점적 세계 1위를 실현할 것”이라며 환영의 뜻을 표명했다.아산시는 이날 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원이 공동 주관한 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축사업’ 공모에서 최종 선정됐다고 밝혔다.이번 사업은 국비 2500억원과 지방비 500억원을 투입해, 아산탕정테크노 일반산업단지 내에 연면적 8000㎡ 규모에 지하1층, 지상4층 구조의 연구시설을 건립한다.2027년 설계를 시작으로 2030년 준공이 목표다.이곳에서는 무기발광 디스플레이와 유기발광 디스플레이 분야를 연구하는 ‘스마트모듈러센터’와 ‘디스플레이 혁신공정센터’ 중심으로, 대학자원을 확보해 산·학·연·관이 협력하는 미래지향적 산업기반을 구축한다.오세현 아산시장은 “연구플랫폼이 완공되면 국가 디스플레이 산업의 밸류체인 강화, 핵심 기술 자립, 전문 기업 육성이 한층 본격화될 전망”이라며 “아산시는 연구·개발부터 생산까지 이어지는 혁신 생태계를 구축하는 등 디스플레이 산업의 중추적 거점으로 자리매김할 것”이라고 설명했다.이어 “이번 유치는 아산시가 첨단 디스플레이 산업의 혁신 중심지로 도약할 수 있는 기회”라며 “국가연구플랫폼이 아산을 글로벌 디스플레이 기술의 선도 도시로 변화시킬 것”이라면서 “기술 경쟁력 제고는 물론 일자리 창출과 지역 경제 활성화에 대한 기대도 크다”고 강조했다.아산 이종익 기자