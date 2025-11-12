메뉴
완도해양치유센터, 수험생 치유 이벤트 진행

류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-11-12 17:01
입력 2025-11-12 17:01

26학년도 수험생 및 고3 학생, 기본 2 프로그램 1만 원 체험

완도해양치유센터 수험생 치유 이벤트 홍보물.
완도해양치유센터 수험생 치유 이벤트 홍보물.


전남 완도군의 해양치유센터가 ’2026학년도 수능을 마친 수험생 및 고3 학생들을 응원하기 위한 이벤트를 진행한다.

11월 13일부터 12월 31일까지 진행하는 ‘이제는 힐링할 시간, 수험생 치유 이벤트’는 긴 수험 생활을 마친 학생들이 해양치유를 하며 지친 몸과 마음을 회복하고 힐링할 수 있도록 기획됐다.

완도해양체유센터는 이벤트 기간에 수능 수험표 또는 고3 학생증을 제시하면 해양치유 기본 2 프로그램을 1만 원에 체험할 수 있다.

완도군 관계자는 “고3 수험생들이 오랜 시간 쌓인 긴장과 피로를 해양 치유로 풀며 진정한 쉼과 회복의 의미를 체험하고 재충전의 시간을 갖길 바란다”라고 말했다.



완도해양치유센터는 청정 완도의 해양 기후와 해조류, 해양광물 등 해양자원을 활용한 치유 테라피 시설로 2023년 11월부터 현재까지 11만 명이 넘게 다녀가며 국내 대표 웰니스 관광지로 자리매김했다.

완도 류지홍 기자
