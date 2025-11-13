“농산물 미래”, 천안푸드 1호 인증농가 탄생

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 천안시는 광덕면 이규향씨 딸기 재배 농가를 ‘천안푸드 1호 인증농가’로 선정했다고 13일 밝혔다.천안푸드 인증제는 천안시에서 생산·유통되는 농산물의 안전성, 품질, 위생, 이력관리, 지역성 등을 종합 평가해 인증하는 제도다.생산단계부터 판매까지의 관리 기준을 세분화해 지역 농가 품질 경쟁력을 높이고, 소비자가 믿고 선택할 수 있는 지역대표 브랜드 육성을 위해 도입했다.이번에 인증을 받은 농가는 1320㎡에 친환경 재배방식과 철저한 생산이력 관리로 GAP 인증을 획득하고, 로컬푸드 직매장을 통해 신선하고 안전한 농산물을 공급하고 있다.‘천안시는 30여 개 품목에 대해 천안푸드 인증을 마쳤으며, 내년 6월까지 시범운영 기간을 거쳐 7월부터 공식 운영 예정이다.이명열 농업환경국장은 “천안푸드 인증은 단순한 품질마크가 아닌 천안 농산물이 가진 신뢰·안전·지역순환의 약속을 상징한다”고 말했다.천안 이종익 기자