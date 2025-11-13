의왕시, ‘사회복지시설’도 노후 수도관 교체 지원

이미지 확대 노후 수도관 교체 공사 현장(의왕시 제공)

경기 의왕시가 ‘2025년 녹물 없는 우리 집 수도관 개량 사업’ 변경 공고를 게시하고, 이번 달부터 사회복지시설까지 노후 수도관 교체(개량) 공사비 지원을 확대 시행한다.의왕시는 현재 주거전용면적 기준에 따라 일반 가정의 수도관 교체·개량 공사비를 차등 지원하고 있다. 지원 비율은 ▲60㎡ 이하 주택 90% ▲61~85㎡ 주택 80% ▲86~130㎡ 주택 30%이며, 최대 지원 금액은 180만 원이다.확대 시행에 따라 사회복지시설은 면적과 관계없이 180만 원 한도 내에서 공사비를 지원받을 수 있게 됐다.이와 함께 의왕시는 2026년 중에는‘수도 급수 조례 시행규칙’ 개정을 통해 주거전용면적 86~130㎡ 주택의 지원율을 현행 30%에서 70%로 상향할 계획이다.김성제 시장은 “시민 주거 환경 개선과 수돗물 수질 향상을 위해 단계적으로 노후 수도관 교체 지원 대상을 확대해 나갈것”이라며, “깨끗하고 쾌적한 도시를 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.한편, 의왕시는 올해 1억8,400만 원의 예산을 투입해 총 246세대를 대상으로 노후 수도관 교체 지원사업을 추진 중이다.지원 대상은 준공 후 20년이 지난 전용면적 130㎡ 이하 주택과 ‘사회복지사업법’에 따른 사회복지시설로, 아연도강관 수도관을 사용하거나 수질검사에서 부적합 판정을 받은 건축물이다.안승순 기자