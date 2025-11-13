의왕시, ‘사회복지시설’도 노후 수도관 교체 지원

김성제 시장 “단계적으로 노후 수도관 교체 지원 대상 확대하겠다”
경기 의왕시가 ‘2025년 녹물 없는 우리 집 수도관 개량 사업’ 변경 공고를 게시하고, 이번 달부터 사회복지시설까지 노후 수도관 교체(개량) 공사비 지원을 확대 시행한다.
의왕시는 현재 주거전용면적 기준에 따라 일반 가정의 수도관 교체·개량 공사비를 차등 지원하고 있다. 지원 비율은 ▲60㎡ 이하 주택 90% ▲61~85㎡ 주택 80% ▲86~130㎡ 주택 30%이며, 최대 지원 금액은 180만 원이다.
확대 시행에 따라 사회복지시설은 면적과 관계없이 180만 원 한도 내에서 공사비를 지원받을 수 있게 됐다.
이와 함께 의왕시는 2026년 중에는‘수도 급수 조례 시행규칙’ 개정을 통해 주거전용면적 86~130㎡ 주택의 지원율을 현행 30%에서 70%로 상향할 계획이다.
김성제 시장은 “시민 주거 환경 개선과 수돗물 수질 향상을 위해 단계적으로 노후 수도관 교체 지원 대상을 확대해 나갈것”이라며, “깨끗하고 쾌적한 도시를 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
한편, 의왕시는 올해 1억8,400만 원의 예산을 투입해 총 246세대를 대상으로 노후 수도관 교체 지원사업을 추진 중이다.
지원 대상은 준공 후 20년이 지난 전용면적 130㎡ 이하 주택과 ‘사회복지사업법’에 따른 사회복지시설로, 아연도강관 수도관을 사용하거나 수질검사에서 부적합 판정을 받은 건축물이다.
안승순 기자
