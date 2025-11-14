지역화폐 우수 지자체 선정, 수원페이·용인와이페이 5% 특별 캐시백

이미지 확대 수원페이 포스터

이미지 확대 용인와이페이(용인시 제공)

지역사랑상품권 우수 지방자치단체로 선정된 수원특례시와 용인특례시가 각각 ‘수원페이 5% 캐시백’과 ‘용인와이페이’ 이벤트를 진행한다.수원시와 용인시는 오는 17일부터 12월 31일까지 각각의 페이 충전금으로 결제하면 5% 캐시백을 특별 지급한다고 14일 밝혔다.1인당 최대 5만 원을 지급하고, 예산이 소진되면 이벤트는 끝난다. 이벤트 기간에 받은 캐시백은 2026년 3월까지 사용할 수 있다.이번 캐시백 지급은 수원시와 용인시가 정부의 제1차 추경 우수 집행 지자체로 선정되면서 추가로 확보한 국비를 활용한 것이다.이재준 수원시장은 “수원페이 5% 캐시백 이벤트로 소비가 늘어나 지역 경제 활성화에 도움이 되길 바란다”라고 말했다.이상일 용인시장은 “정부 특별 지원 인센티브를 시민에게 환원해 지역경제에 활력을 불어넣을 좋은 기회”라며 “앞으로도 지역화폐를 통한 소상공인 매출 증대와 지역 상권 회복에 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자